Cemal Enginyurt bu gece mazota ne kadar zam geleceğini açıkladı

Seçimden önce 19 lira seviyesinde olan mazot fiyatı seçimlerin üzerinden geçen 2 aylık sürede 36 liraya kadar çıktı. Petrol fiyatındaki hareketlilik ve dolar kurundaki oynamanın ardından vatandaşların akaryakıt istasyonlarında kuyruk olmasına neden olan zamlara bir yenisinin daha ekleneceği konuşulmaya başlandı.

Akaryakıt fiyatlarında ardı ardına yaşanan yükselişlere yenilerinin ekleneceği iddiaları sosyal medyada dolaşırken Demokrat Partili İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan gündem olacak paylaşım geldi.

"HALAY EKİBİNİ MEYDANA BEKLİYORUZ"

Motorini 40 liraya çıkaracak zammı sosyal medyasından duyuran Cemal Enginyurt, "Halay ekibini meydana bekliyoruz. Soğancılar siz de toplanın" paylaşımı ile gündem oldu.

Cemal Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:

"Demiştim diyemeden, felaket haberi geliyor. Motorin 4 TL zamlanacakmış, yani 40 TL olacak. Halay ekibini meydana bekliyoruz. Soğancılar siz de toplanın."

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜKSELDİ

Akaryakıt fiyatlarında yaşanacak artışa dair sektör kaynaklarından henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak brent petrolün varil fiyatının 82 dolardan 86 dolara kadar yükselmesi ve dolar kurunun 27 liraya kadar yükselmesi zammın habercisi oldu.

Şu anda piyasada benzin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 36.04 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 36.14 Türk Lirası

Ankara: 36.57 Türk Lirası

İzmir: 36.70 Türk Lirası

Motorin fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 36.40 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 36.46 Türk Lirası

Ankara: 36.95 Türk Lirası

İzmir: 37.12 Türk Lirası