Cemal Enginyurt bu gece mazota ne kadar zam geleceğini açıkladı

DP'li Cemal Enginyurt, seçimden sonra 36 liraya çıkan motorin fiyatlarına bu gece gelecek yeni zammı sosyal medyadan duyurdu.

Cemal Enginyurt bu gece mazota ne kadar zam geleceğini açıkladı

Seçimden önce 19 lira seviyesinde olan mazot fiyatı seçimlerin üzerinden geçen 2 aylık sürede 36 liraya kadar çıktı. Petrol fiyatındaki hareketlilik ve dolar kurundaki oynamanın ardından vatandaşların akaryakıt istasyonlarında kuyruk olmasına neden olan zamlara bir yenisinin daha ekleneceği konuşulmaya başlandı.

Akaryakıt fiyatlarında ardı ardına yaşanan yükselişlere yenilerinin ekleneceği iddiaları sosyal medyada dolaşırken Demokrat Partili İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan gündem olacak paylaşım geldi.

"HALAY EKİBİNİ MEYDANA BEKLİYORUZ"

Motorini 40 liraya çıkaracak zammı sosyal medyasından duyuran Cemal Enginyurt, "Halay ekibini meydana bekliyoruz. Soğancılar siz de toplanın" paylaşımı ile gündem oldu.

Cemal Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:

"Demiştim diyemeden, felaket haberi geliyor. Motorin 4 TL zamlanacakmış, yani 40 TL olacak. Halay ekibini meydana bekliyoruz. Soğancılar siz de toplanın."

cemal-enginyurt-tweet.jpg

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜKSELDİ

Akaryakıt fiyatlarında yaşanacak artışa dair sektör kaynaklarından henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak brent petrolün varil fiyatının 82 dolardan 86 dolara kadar yükselmesi ve dolar kurunun 27 liraya kadar yükselmesi zammın habercisi oldu.

Şu anda piyasada benzin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 36.04 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.14 Türk Lirası
Ankara: 36.57 Türk Lirası
İzmir: 36.70 Türk Lirası

Motorin fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 36.40 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.46 Türk Lirası
Ankara: 36.95 Türk Lirası
İzmir: 37.12 Türk Lirası

İlgili Haberler
Motorine 4 TL, benzine de 3 TL zam bekleniyor iddiası
Akaryakıt zammı hakkında konuşan AKP'li: Arabası olan düşünsün benim arabam yok
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51 zam
Akaryakıt zamları sonrası vatandaşlar bu videoyu çekti
Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Gülşen sahnede yine rahat durmadı. Magazin
Gülşen sahnede yine rahat durmadı.
Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,6 azaldı Dünya
Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,6 azaldı
Emre Ulaş'ın halkı zamlara boğacak AKP'ye nefes aldıracak gelişmeyi çizdi Güncel
Emre Ulaş'ın halkı zamlara boğacak AKP'ye nefes aldıracak gelişmeyi çizdi
Tahliye edilen Ergenekon hakimi Hasan Hüseyin Özese'nin mahkemede yaptıkları ortaya çıktı Siyaset
Tahliye edilen Ergenekon hakimi Hasan Hüseyin Özese'nin mahkemede yaptıkları ortaya çıktı
İşte göbek yağı eriten besinler Sağlık
İşte göbek yağı eriten besinler
Taylor Swift konserinde rüşvet krizi Magazin
Taylor Swift konserinde rüşvet krizi