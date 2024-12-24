Cemal Enginyurt canlı yayında asgari ücreti duyunca adeta infilak etti

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Cemal Enginyurt canlı yayında asgari ücreti duyunca adeta infilak etti

Milletvekili Cemal Enginyurt asgari ücretin 22 bin 104 lira olması sonrası sinirlerine hakim olamadı.

Cemal Enginyurt, asgari ücretin açıklaması sonrası televizyon ekranlarında isyan etti.

"Bu 22 bin lira ile ne yenir ne içilir" diyen Enginyurt, Erdoğan'ı şu sözlerle eleştirdi:

Her toplantıda muhalefete hakaret ediyorsun. Bunlar halkı tanımaz, ben emekliyi ezdirmedim, işçiyi ezdirmedim diyorsun. Vicdanın varsa o 22 bin lira ne alınıyor Recep Tayyip Erdoğan. Bu 22 bin lirayla ne yenir ne içilir. Bir lokantaya gitse 4 kişi iskender döner yiyemez bırak 22 bin liraya ev kirasını vermeyi. Etin kilosu 700 lira olmuş evin kirası 20 bin lira olmuş ve sen çıkmışsın dalga geçiyorsun ya. Yeter bu milletle geçtiniz dalga. Bu Işıkhan'ın şerefi onuru varsa istifa etmeli, haysiyeti varsa istifa etmeli ama bunlarda o cesaret yok.

Cemal Enginyurt, ayrıca muhalefete çağrı yaparak ortak eylem yapılmasını önerdi. Enginyurt, mitinge katılanların 'Erdoğan istifa' diye bağırması gerektiğini belirtti.

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