Cemal Enginyurt "CHP'nin dağılmasını isteyen kişi" diyerek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

CHP'nin dağılması,parçalanması ve kendi iç mücadeleye dönmesini isteyen tek kişi var Recep Tayyip Erdoğan.

Bu oyuna gelmeyelim.

Gündemi belirleyen olalım.

Sokağın sesini duyuralım.

Kurulan tuzakları bozalım.

Bir olalım,İri olalım,Diri olalım.

Kurtuluş yok tek başına.

Hep beraber. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 15, 2025

Enginyurt mesajında şunları söyledi:

"CHP'nin dağılması, parçalanması ve kendi iç mücadeleye dönmesini isteyen tek kişi var Recep Tayyip Erdoğan. Bu oyuna gelmeyelim. Gündemi belirleyen olalım. Sokağın sesini duyuralım. Kurulan tuzakları bozalım. Bir olalım,İri olalım,Diri olalım. Kurtuluş yok tek başına. Hep beraber."