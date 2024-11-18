Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den İstifa Etti

Demokrat Parti’nin 15’inci Olağan Kongresi'ni boykot eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partiden istifa ettiğini duyurdu. Enginyurt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 4 yıl boyunca Demokrat Parti’de siyaset yaptığını ve bu süre zarfında birçok dostluk kurduğunu belirtti. Ancak, Türkiye’nin mevcut siyasi koşullarında merkez bir oluşumun gerekli olduğunu vurgulayarak, partinin ani kongre kararının kendisine uygun gelmediğini ifade etti. Enginyurt, 'Demokrat Parti büyümek yerine geriye gidecekse, burada yerim yok' dedi.

Enginyurt, 17 Kasım'da yapılan kongre ile ilgili olarak, bu tür bir etkinliğin büyüme hedefleriyle örtüşmediğini dile getirdi. Önceki büyük kongrelerin aksine, bu kez daha dar bir katılımla gerçekleştirilen kongrenin, partinin geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu. 'Kongre büyümek demektir, ama bu şekildeki bir organizasyon partimize yakışmaz.' diye ekledi.

Ayrıca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı takdir ettiğini ve kendisine, 4 yıl boyunca gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini ifade etti. Ancak, Enginyurt, bu şartlar altında Demokrat Parti’de kalmayı sürdüremeyeceğini, bu nedenle istifa ettiğini açıkladı. 'Milletimin sesi, cesur yürek olmaya devam edeceğim' ifadeleriyle, Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmaya devam edeceğini kaydetti.