Cemal Enginyurt durdu durdu patladı! Bahçeli’ye ilk kez bu kadar ağır konuştu

Demokrat Parti’den istifa eden milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazetecilere yönelik “Tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi duyuruyorum” sözlerine tepki gösterdi.

İktidarın ve Devlet Bahçeli’nin sözlerinin insanları rahatsız ettiğini dile getiren Enginyurt, “Sen Türkiye'nin ikinci iktidar ortağı olarak Söz söylüyorsun, öyle iddialı sözler söylüyorsun ki ve insanların da hoşuna gitmiyor.” diye konuştu.

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İnsanların sırf konuştukları için tehdit edildiklerini söyleyen Cemal Enginyurt, tehdit edilen gazetecileri tanıdığını ve hepsinin ailelerinin evlatlarının olduğunu ve Atatürkçü, vatanını milletini seve insanlar olduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi bu açıklamayı kendine vazife kabul eden birisi çıkar da saldırı düzenlerse.

Allah korusun, tenhada yürürken bir şey yaparsa.

Bunun bedelini kim nasıl ödeyebilir ya?

Ülke bir iç savaşla karşı karşıya kalabilir.

Bedelini bu ülke çok ağır öder

Ama Sayın Bahçeli sürekli tehdit, tehdit, tehdit.

Ya ölümden öte köy mü var ya?”