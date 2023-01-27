Cemal Enginyurt Erdoğan'a adaylık yolunu kapattı. Erdoğan'a son bilgiyi verdi

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ordu Milletvekili Enginyurt, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olamaz diyen 6 lider değil, Türkiye Cumhuriyetidir Anayasasıdır.” dedi.



ÖMER ÇELİK'E "VESAYET" TEPKİSİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Erdoğan’ın adaylığına ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın adaylığında hiçbir engel yoktur. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır.” sözlerine tepki gösteren Enginyurt, "Anayasa; çiğnenmek, yok sayılmak için değil, herkesin uyması için vardır. Vesayetçi arıyorsan aynaya bak. Aday olamaz.” ifadelerini kullandı.



AKP'LİLERE SESLENDİ

Bir başka tweetinde AKP’lilere seslenen Enginyurt; #StajyerveciraklaraAdalet, #2000lerekademe, #Uzmancavuslarkadroya, #TaseronaKadro, #EYTertelenemez hashtaglerinde vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesini istedi.



Enginyurt tweetinde, “Erdoğan seçilir diye umudu kalmayanlar! Seçilmeyi millet masasının dağılmasına bağlamış. Masa dağılmaz boşa beklemeyin.” dedi.





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