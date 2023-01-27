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  • Cemal Enginyurt Erdoğan'a adaylık yolunu kapattı. Erdoğan'a son bilgiyi verdi

Cemal Enginyurt Erdoğan'a adaylık yolunu kapattı. Erdoğan'a son bilgiyi verdi

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağını ifade ederek Anayasayı işaret etti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:26
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Cemal Enginyurt Erdoğan'a adaylık yolunu kapattı

Cemal Enginyurt Erdoğan'a adaylık yolunu kapattı. Erdoğan'a son bilgiyi verdi
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Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ordu Milletvekili Enginyurt, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olamaz diyen 6 lider değil, Türkiye Cumhuriyetidir Anayasasıdır.” dedi.

ÖMER ÇELİK'E "VESAYET" TEPKİSİ
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Erdoğan’ın adaylığına ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın adaylığında hiçbir engel yoktur. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır.” sözlerine tepki gösteren Enginyurt, "Anayasa; çiğnenmek, yok sayılmak için değil, herkesin uyması için vardır. Vesayetçi arıyorsan aynaya bak. Aday olamaz.” ifadelerini kullandı. 

AKP'LİLERE SESLENDİ
Bir başka tweetinde AKP’lilere seslenen Enginyurt; #StajyerveciraklaraAdalet, #2000lerekademe, #Uzmancavuslarkadroya, #TaseronaKadro, #EYTertelenemez hashtaglerinde vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Enginyurt tweetinde, “Erdoğan seçilir diye umudu kalmayanlar! Seçilmeyi millet masasının dağılmasına bağlamış. Masa dağılmaz boşa beklemeyin.” dedi.

 

 

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Ziyaretçi
27.01.2023 15:08
Biz oy vereceğiz Engin efendi ne yapacan. Senin zaten son konuşmaların. Bir daha meclis yüzü göremeyeceksin, bundan sonra meclisin yanından bile geçemeyeceksin.  
 
Mehdi
27.01.2023 14:52
Siz adayınızı çıkarın önce bırakın Erdoğan'ı onun adaylığı YSK bin işi.  
 
Hamit Seki
27.01.2023 14:52
2000 yılı Özgeçmişinde öyle bir kariyeri yok, sonradan diploma alması özel üniversite kuruldu galiba, şimdi de moda ya Rektör olsun diye Şehirlere üniversiteler yapıldı AKP li rektör adayları için.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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