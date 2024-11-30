Cemal Enginyurt Erdoğan’a geçmişteki sözlerini hatırlattı. 'Başörtülü kadınlara şimdi siz zulüm ediyorsunuz'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt Erdoğan’a geçmişteki sözlerini hatırlattı. 'Başörtülü kadınlara şimdi siz zulüm ediyorsunuz'

Cemal Enginyurt, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da Erdoğan’a İsrail tepkisi gösteren başörtülü kadının yaka paça gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da İsrail ile ticaretin devam etmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden kişilerin yaka paça gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Erdoğan forumda konuşurken başörtülü bir kadın, "Azerbaycan petrolü neden İsrail'e gidiyor?" diyerek Erdoğan’a tepki gösterdi. Yapılan protesto sonrası kadın apar topar dışarıya çıkarılmıştı.

Enginyurt, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın geçmişte “Başörtülü bacılarımız gözaltına alınıyordu” dediğini hatırlatarak, şimdi kadınlara iktidarın zulüm ettiğini, İsrail’e destek olmayın demenin suç olmadığını söyledi.

"HANİ BAŞÖRTÜLÜ BACILARIMIZ GÖZALTINA ALINIYORDU? ŞİMDİ SİZ ZULÜM EDİYORSUNUZ"

Enginyurt yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Erdoğan'a İsrail protestosu yapan Başörtülü kadın, yaka paça sürüklenerek gözaltına alındı. Ne oldu? Hani Başörtülü bacılarımız gözaltına alınıyordu diyordunuz. Şimdi siz zulüm ediyorsunuz. Katil İsrail demek,niye suç oluyor? İsrail'e destek olmayın demek suç mu? Yazıklar olsun.”

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