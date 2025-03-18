Cemal Enginyurt Erdoğan'a meydan okudu! İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt Erdoğan'a meydan okudu! İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

İmamoğlu'nun diploması hakkında karar verildiİmamoğlu'nun diploması hakkında karar verildi

Alınan karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileriği açıklandı

ENGİNYURT'TAN İLK TEPKİ GELDİ

X hesabından açıklamada bulunan Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, bu kadar korkmasan iyiydi.
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirince, sen Cumhurbaşkanımı olacağını sanıyorsun?
CHP de binlerce Ekrem İmamoğlu var.
Kurtuluş yok tek başına..
Ya hep beraber ya hiç birimiz.

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