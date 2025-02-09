Cemal Enginyurt Erdoğan’a sahip çıktı! Gözlerine inanamayanlar dönüp dönüp bir daha okuyor...

Geçtiğimiz günlerde CHP’ye katılan Cemal Enginyurt, ‘Erdoğan’a hakaret’ suçu kapsamında soruşturma açılmıştı. Enginyurt, son olarak BirGün gazetesi web yayın koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alınmasına X hesabı üzerinden tepki gösterdi. Enginyurt, Erdoğan’a seslenerek, “Erdoğan bir hatırlatma yapmak istedim: Önüne geleni tutuklayan bu yargı sana tuzak kuruyor. Belki korkutup susturmak için tutukluyorlar, fakat her tutuklanan tutuklanma korkusunu atıyor ve sana karşı daha büyük bir hınçla muhalefet dozunu daha da artırıyor. Korku yeniliyor Korku.” dedi.

“ADALETİNİZ BATSIN, YAZIKLAR OLSUN”

BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir dün gözaltına alınmıştı. Gerekçenin ise ‘Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek’ olduğu iddia edilmişti. Konuya ilişkin Geçtiğimiz günlerde CHP’ye yeni katılan Cemal Enginyurt, X hesabı üzerinden açıklamalar ile tepki gösterdi. Enginyurt, “Haber yandaş medyada yayınlanırsa sıkıntı yok. Aynı haber muhalif gazetede yayınlanırsa hemen gözaltı. Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun.” dedi.

ÖNÜNE GELENİ TUTUKLAYAN BU YARGI SANA TUZAK KURUYOR

Enginyurt, paylaşımının hemen ardından bu sefer Erdoğan’a hatırlatmada bulundu. Enginyurt, şunları söyledi;

"Erdoğan bir hatırlatma yapmak istedim: Önüne geleni tutuklayan bu yargı sana tuzak kuruyor. Belki korkutup susturmak için tutukluyorlar, fakat her tutuklanan tutuklanma korkusunu atıyor ve sana karşı daha büyük bir hınçla muhalefet dozunu daha da artırıyor. Korku yeniliyor Korku."

Erdoğan'a bir hatırlatma yapmak istedim:Önüne geleni tutuklayan bu yargı sana tuzak kuruyor.

Belki korkutup susturmak için tutukluyorlar,fakat her tutuklanan tutuklanma korkusunu atıyor ve sana karşı daha büyük bir hınçla muhalefet dozunu daha da artırıyor.

Korku yeniliyor Korku. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 9, 2025

SORUŞTURMA AÇILAN PEK ÇOK İSİM VAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteciler; İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, Seyhan Avşar, Orhan Uğuroğlu, Özlem Gürses, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gibi pek çok kişiye soruşturma açılmış, bazı isimler ise tutuklanmıştı.