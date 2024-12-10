Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Suriye sözlerini eleştirdi

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Sözcü TV'ye konuk oldu.

Suriye'deki gelişmeler ve Erdoğan'ın son sözleri üzerine önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın Suriye'de yaşananlar ile ilgili olarak 'muhteşem devrim' ifadesini kullanmasını eleştirdi.

ERDOĞAN'A HAMASET GEREKLİ

Cemal Enginyurt konuşmasında şunları söyledi:

"Suriye'yi HTŞ terör örgütü baştan başa devrim yapıyor, Tayyip Erdoğan yine CHP diyor, niye çünkü işin en kolayı bu! Tayyip Erdoğan biliyor ki açlık, yokluk, sefalet, ekonomi bunlar konuşuldukça itibar kaybı oy kaybı millet yüzünü AKP'den dönüyor, Recep Tayyip Erdoğan'a yine din yine hamaset gerekli bu konuşmasıyla yine din yine hamaset yapıyor kim 'muhteşem bir devrim yaptı'? Suriye'de' 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütü kabul ettiği HTŞ mi devrim yaptı, PYD YPG mi devrim yaptı DEAŞ mı devrim yaptı, şuan Şam'a 25 kilometre giren İsrail mi devrim yaptı?

SAYIN ERDOĞAN ÖNCE BUNU BİR AÇIKLASIN

Cemal Enginyurt konuşmasında 'Sayın Erdoğan önce bunu bir açıklasın' derken konuşmasına şöyle devam etti:

"HTŞ'nin lideri üç gün Türkiye'de öldüğü için mal varlığına el konuldu terörist olduğu için kimin başını kim ezecek? Suriye'de Türkiye Suriye'nin yanında olacak diyor, İsrail'in saldırıları karşısında tamam İsrail saldırıyor şuan, İsrail Golon Tepeleri'nin tamamını aldı. 25 kilometre girdi ve Netanyahu dedi ki: 'Bu girişin çıkışı yok' dedi, 'artık buradayız, yerleştik' dedi, öyle bir yere yerleşti ki Şam'ın bütünüyle hatta Şam'ın bile değil Halep'e Humus'a Hama'ya kadar bütün alanı kontrol edebilecek, oradaki kuşu dahi kuracağı mevzilerdeki silahlarıyla anında indirebilecek müthiş bir alana hakim oldu. Şimdi İsrail madem devrim yaptılar bu devrimciler İsrail'e neden saldırmıyorlar? Bu HTŞ bu kadar güçlü de Şam'ı aldı da tek kurşun atmadan, Hama'yı ,Humus'u ,Halep'i aldı da İsrail'e neden saldırmıyorlar? Niye İsrail'i püskürtmüyorlar? Şuan orada net bir durum var, İsrail 25 kilometre Suriye topraklarına girdi, Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olan kısmında tamamıyla mevziyi ele geçirdi."