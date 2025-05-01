Cemal Enginyurt iki Bakan'ı da hizaya sokan ismi açıkladı. Yer yerinden oynayacak! Erdoğan değil...

Kanal İstanbul Projesi Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu gündemimizde yok" açıklamasından bir gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

DMM, iki bakanın açıklamalarına ilişkin açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, "Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği" yönündeki iddialar doğru değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul yapılacak mı?" sorusuna, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır." şeklinde cevap vermiştir.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, "Kanal İstanbul Projesinden vazgeçildiğine" dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bakan Kurum, gündemin şu anda bu olmadığını, gereksiz bir şekilde polemiklere malzeme edildiğini vurgulamıştır.

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Bakan Uraloğlu da Kanal İstanbul sorusuna şu şekilde cevap vermiştir:

...Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız"

-İki açıklamada da Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi, "meseleleri başka alanlara çekme çabası" olarak değerlendirilmiş, şu anda gündemin bu olmadığı" vurgulanmıştır. Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz.

Cemal Enginyurt, 2 bakanın çelişkili açıklaması sonra İletişim Başkanlığı'nın olaya el atarak konuya ilişkin açıklamasına dikkat çekti.

"BAKANLARI HİZAYA SOKAN..."

Cemal Enginyurt'un açıklaması şu şekilde:

İktidarda 'Kanal İstanbul' çatlağı! Kurum reddetti, Uraloğlu 'yapacağız' dedi. Dezenformasyoncu Fahreddin Altun: Her ikisi de doğru söylemiştir diyor. Anlayan, anlamayana anlatsın. Bakanları bile hizaya sokan Fahreddin oluyor. O Bakanlar da o makamda oturuyor. Yazıklar olsun.