Cemal Enginyurt küplere bindi! PKK'nın feshinin altında yatan gerçekleri tek tek açıkladı

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararınını değerlendiren CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, SZC TV'deki konuşmasında yaşanan süreçle ilgili olarak 'bu bir tuzaktır' ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt konuşmasında, 'Bu sabah 'müjde'yi paylaştılar. Müjde ne? Lozan öncesine dönmek, 1921'e dönmek Kürtlere yapılan katliam diyelim zulüm tartışılacak, Lozan kaldırılacak, zaten kimseden duyduğumuz yok Şamil Tayyar'ın dediklerini konuşuyoruz Erdoğan bir şey söylemiyor, Hakan Fidan bir şey söylemiyor, Ali Yerlikaya söylemiyor bu işin mimarı olduğu söylenen PKK'nın kurucu önderine teşekkür eden Bahçeli'de bir şey söylemiyor ne olacağını kim biliyor, 85 milyonda bilmiyor kimse ne olacağını bilmiyor bilinen tek bir şey var PKK kendini fesh etti diye yazılan bildiride adeta Türkiye Cumhuriyeti devletine başkaldırı var" dedi.

Erdoğan'ı, Bahçeli'yi, Hakan Fidan'ı, İbrahim Kalın'ı dinlemek lazım' diye konuşan Enginyurt, 'siz önce bu ülkede adalet sorununu çözün' şeklinde devam etti.

Enginyurt "Bu ülkede 2002 yılında Bahçeli Başbakan Yardımcısı iken terör 0'dı bu ülkede, AKP'ye 0 terörle teslim edilmişti ülke. Şimdi Terörsüz Türkiye diyerek işin en üzüldüğüm yanı şu halen CHP suçlanıyor şuanda sanki Cumhuriyet Halk Partisi terörsüz Türkiye'yi bunlar başarmış barışı getirmişler, imalı sözlerle CHP'yi suçluyorlar, bütün CHP'liler adına özür bekliyorum. Biz seçime giderken PKK'lı dediler, Kandilci dediler, DEM'leniyor dediler, Kandil'le Kılıçdaroğlu'nun montaj videolarını paylaştılar bizi PKK'lı ilan eden bizi sokakta vatansever insanlarla seçim bölgelerimizde kalp kırdık birbirimizin şimdi bu insanları bize karşı kışkırtan PKK'lı olduğumuzu söyleyenler şimdi APO sever kesildi, Kandil'den umut besliyor" dedi.

'Eğer samimilerse bütün kayyumları geri iade etsinler, Selahattin Demirtaş'ı, Can Atalay'ı çıkarsınlar' diye konuşan Enginyurt, 'Terörsüz Türkiye istemeyen namerttir, PKK'nın oyununa gelen gaflette ihanettir' diye konuştu.