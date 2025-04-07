Cemal Enginyurt MASAK’a ihbarda bulundu! 80 milyon liradan 12 tane daire alan milletvekilini açıkladı

CHP'li Cemal Enginyurt, 80 milyon liradan 12 tane daire alan bir milletvekili olduğunu iddia ederek, “MASAK neredesin? Bu amca hangi parayla aldı bunu niye sormuyorsun?" ifadelerini kullandı.

BİR MİLLETVEKİLİNİN İKİ AY ÖNCE İSTANBUL’DAN 12 DAİRE ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Halk TV’de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sansürsüz programına katılan CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, çarpıcı iddialarda bulundu. Enginyurt, yayında MASAK’a seslenerek ihbarda bulundu. Özel, ismini vermediği bir milletvekilinin iki ay önce İstanbul’dan 12 daire aldığını iddia etti.

MASAK’A İHBARDA BULUNDU

“MASAK neredesin” diyen Enginyurt, bu alışverişin mali kaynağının sorgulanmadığını belirterek, “Bu amca 12 tane 80 milyondan daire almış kendisine. Bu amca hangi parayla aldı bunu, niye sormuyorsun? Birinin ihbar etmesine gerek yok. MASAK neredesin?” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNİN MAL VARLIĞINI ARAŞTIRSIN”

MASAK’a kapsamlı bir araştırma çağrısı yapan Enginyurt, “MASAK bütün milletvekillerinin mal varlığını araştırsın. MASAK bütün milletvekili danışmanlarının mal varlığını araştırsın. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının, belediye meclis üyelerinin…” şeklinde konuştu.