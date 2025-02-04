Cemal Enginyurt neden CHP'ye katıldığını açıkladı. Sosyal medyadan duyurdu

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Cemal Enginyurt neden CHP'ye katıldığını açıkladı. Sosyal medyadan duyurdu

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katılacaklarını duyurmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile CHP'ye katılacaklarını duyurmasının ardından Enginyurt, "CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz" dedi.

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Cemal Enginyurt'un sosyal medya şöyle bir paylaşım yaptı:

"14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim. CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz. Birleşe birleşe, Direne direne kazanacağız."

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