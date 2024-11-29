Cemal Enginyurt öyle bir yerde ortaya çıktı ki herkes şaşırıp kaldı. İki gündür ekranlardan uzak kalmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt öyle bir yerde ortaya çıktı ki herkes şaşırıp kaldı. İki gündür ekranlardan uzak kalmıştı

Demokrat Parti’den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, iki gündür ekranlardan uzak kalmıştı. Enginyurt, bugün Yunanistan’ın Atina şehrinden bir fotoğraf paylaştı.

En son katıldığı televizyon programında MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sert tepki gösteren Cemal Enginyurt, iki gündür ekranlardan uzak kalmıştı. Cemal Enginyurt’un nerede olduğu merak ediliyordu.

Enginyurt, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda nerede olduğunu takipçileriyle paylaştı. Yunanistan’ın Başkenti Atina’ya giden Enginyurt burada bir fotoğraf paylaştı.

“ATİNA'DAN TÜRKİYE'YE SELAM OLSUN”

Enginyurt yaptığı paylaşımda, “Atina'dan Türkiye'ye selam olsun” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Enginyurt, Atina paylaşımında birkaç saat sonra bugün Erdoğan’a yapılan İsrail protestosu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN, YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Enginyurt yaptığı paylaşımda, “Erdoğan'a protesto olunca: "Yavrum Siyonistler ağzıyla konuşma" demiş. Zaten protesto edende Siyonist ağzıyla konuşmamış, Müslüman olarak İsrail'e ticareti durdur diye Türkçe konuşmuş. Erdoğan, yolun sonu görünüyor” ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ ERDOĞAN GELDİ DE(!) ARABA YÜZÜ GÖRDÜK”

Enginyurt, Erdoğan paylaşımının ardından ise, yıllar önce bindiği tahta bir arabanın fotoğrafını paylaştı. Enginyurt yaptığı paylaşımda, “AKP den önce araba mı vardı. Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş devrinden kalma arabalara biliyorduk. İyi ki Erdoğan geldi de(!) Araba yüzü gördük” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da bir kişi tarafından “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” diyerek protesto edildi. Protesto eden kişi salondan yaka paça dışarı çıkarıldı.

Ardından Erdoğan konuşurken, "Azerbaycan petrolü neden İsrail'e gidiyor?" diyerek protesto eden başka bir kadın da apar topar dışarıya çıkarıldı.

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