Cemal Enginyurt Silivri Cezaevi'ne gidiyor! Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma başlatılmıştı...

CHP’ye yeni katıldığı gibi ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hakkında soruşturma açılan Cemal Enginyurt, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt’un bir süredir hangi partiye geçeceği merak ediliyordu. Dün CHP’nin grup toplantısında Enginyurt, parti rozetini takmıştı. Enginyurt, rozeti taktıktan sonra yaptığı konuşmanın hemen akşamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunda soruşturma başlatılmıştı.

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

Enginyurt ise bugün yeni paylaşımında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş’ı Silivri’de ziyaret için yola çıktığını açıkladı. Enginyurt, “Günaydın Türkiye. Silivri yolundayız. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ve Halk TV Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş’ı ziyarete gidiyorum. Dayanışma şart. Zulme karşı birlik şart. Birleşe birleşe kazanacağız. Susmayacağız.” dedi.

ÖZDAĞ VE TOKTAŞ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmıştı. Gerekçe olarak ‘"halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu gösterildi. "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanmıştı. 2 isim Silivri Cezaevinde.