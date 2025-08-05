Cemal Enginyurt suskunluğunu bozdu!

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Fiyatlar %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi.

Buna göre; Giresun kalite fındık için kilogram fiyat 200 TL olurken Levant kalite fındık için ise kilogram fiyatı 195 TL oldu.

Çiftçinin beklediği haber TMO’dan geldi! Fındık fiyatları belli oldu

CHP'li vekil Cemal Enginyurt ise belirlenen fiyatlara tepki gösterdi.

X hesabından açıklamada bulunan Enginyurt, Tarım Bakanı'nı istifaya davetti.

Videolu mesaj paylaşan Enginyurt, şu ifadelere yer verdi:

Fındık taban fiyatı 195 TL. Tarım Bakanı yine fındığı tekelcilere yem ettiniz. Zengini daha zengin. Fakiri daha fakir yaptınız. Tarım Bakanı İstifa et. Fındığı peşkeş çekenlere yazıklar olsun.