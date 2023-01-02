Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 4.5 milyon Euro değerindeki lüks yat hakkında konuşan AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'na tepki gösterdi.

Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündem olan AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'yla eşinin 4.5 milyon Euro değerindeki lüks yatı birlikte aldıkları iddia edilmişti. Taşkesenlioğlu ise bu iddialar hakkında yatın benimle bir ilgisi yok, sahibine sorun yanıtını vermişti.

Erzurum AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "4.5 milyon dolarlık yatı denize rahat girebilmek için aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Cemal Enginyurt ise "Kadının günahını almışız. Kusura bakma senin gibi manevi düşünemedik Zehra Taşkesenlioğlu. 4.5 milyon dolar dediğin ne ola ki? Sizin çerez paranız." ifadelerini kullandı.

"4.5 MİLYON DOLAR DEDİĞİN NE OLA Kİ?"

Cemal Enginyurt'un paylaşımı şöyle:

"Erzurum AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu: "4.5 milyon dolarlık yatı denize rahat girebilmek için aldık" demiş.

@sedat_peker

kadının günahını almışız.

Kusura bakma senin gibi manevi(!) düşünemedik Zehra Taşkesenlioğlu.

4.5 milyon dolar dediğin ne ola ki?

Sizin çerez paranız."

NE OLMUŞTU?

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuştu.

Sedat Peker'in ifşaatlarıyla “rüşvet çarkı” iddialarının merkezine oturan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu "Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay, istediğiniz yerde denize girersiniz. 1 milyon 750 bin TL değerinde yat aldık." dedi.

Alçı, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu'na "Yatların hikayesi nedir?" diye sordu.

Taşkesenlioğlu ise yatların hikayesine şöyle değindi:

"Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay, kadın kaptan bulunca özgür olursunuz Nagehan Hanım, istediğiniz yerde denize girersiniz. İlk olarak 1 milyon 750 bin TL değerinde yat aldık, Bodrum’daydı. Ama astarı yüzünden pahalı oluyor, liman vergisi, kaptan vs… Geçen sene sattık onu.

Peki Temmuz ayında alınan milyonlarca Euro değerinde yat hadisesi nedir Zehra Hanım, diyorum…

O aşırı pahalı tekneyi alırken bana hiç haber vermedi. Zaten ben artık boşanma aşamasına gelmişim neden böyle bir yat almasını isteyeyim Nagehan Hanım? Benim o kadar paradan haberim yok." dedi.