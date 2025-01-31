Cemal Enginyurt teğmenlerin ihraç kararı sonrası çıldırdı

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Cemal Enginyurt teğmenlerin ihraç kararı sonrası çıldırdı

Cemal Enginyurt teğmenlerin ihraç edilmesine ilişkin karara sert tepki gösterdi. Enginyurt, "Şerefle haykırıyoruz. M.KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ" ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin ihraç edilmesine Cemal Enginyurt kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

M.KEMAL'İN ASKERLERİYİZ diyen teğmenlere ihraç kararı verilmiş. Bu Cumhuriyet ve ATATÜRK düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum. Size inadına ve her daim ,Şerefle haykırıyoruz. M.KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ

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