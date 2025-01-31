Cemal Enginyurt teğmenlerin ihraç kararı sonrası çıldırdı

Teğmenlerin ihraç edilmesine Cemal Enginyurt kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

M.KEMAL'İN ASKERLERİYİZ diyen teğmenlere ihraç kararı verilmiş. Bu Cumhuriyet ve ATATÜRK düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum. Size inadına ve her daim ,Şerefle haykırıyoruz. M.KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ