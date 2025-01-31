Cemal Enginyurt teğmenlerin ihraç kararı sonrası çıldırdı

Teğmenlerin ihraç edilmesine Cemal Enginyurt kayıtsız kalamadı.
Sosyal medya hesabından tepki gösteren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:
M.KEMAL'İN ASKERLERİYİZ diyen teğmenlere ihraç kararı verilmiş. Bu Cumhuriyet ve ATATÜRK düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum. Size inadına ve her daim ,Şerefle haykırıyoruz. M.KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ
M.KEMAL'İN ASKERLERİYİZ diyen teğmenlere ihraç kararı verilmiş.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 31, 2025
Bu Cumhuriyet ve ATATÜRK düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum.
Size inadına ve her daim ,Şerefle haykırıyoruz.
M.KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ