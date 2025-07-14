Cemal Enginyurt tek bir soruyla iktidarı köşeye sıkıştırdı! Saray’ın ışıkları sonuna kadar kapanacak

Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun. PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” sözleriyle başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla devam etti.

Cumhur İttifakı’nın “Terörsüz Türkiye” sloganı altında devam eden süreç ile ilgili tartışmalar devam ederken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK’nın bebek katili Öcalan'ın özgür olmasını istediğini bunu şart koştuğunu ifade etti. Hatimoğulları, “Örgüt Öcalan'ın özgür olmasını istiyor. Bunu şart koşuyorlar” dedi.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın yaptığı açıklama sonrası iktidara geçmişte söylenen sözleri hatırlattı.

Geçmişte “Bir ara CHP İktidar olursa,Apoyu serbest bırakacak” sözlerinin sarf edildiğini ifade eden Enginyurt, iktidara seslenerek, terör örgütü PKK’nın Öcalan’a serbestlik talebinin yerine getirilip getirilmeyeceğini sordu.

"BİR ARA CHP İKTİDAR OLURSA,APOYU SERBEST BIRAKACAK DEMİŞTİNİZ DE”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt şunları söyledi,

“DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları:

“Örgüt Öcalan'ın özgür olmasını istiyor. Bunu şart koşuyorlar.” demiş.

Üçlü İttifakçılar ses verin.

Bu şartı yerine getirecek misiniz?

Bir ara CHP İktidar olursa,Apoyu serbest bırakacak demiştiniz de.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları:

“Örgüt Öcalan'ın özgür olmasını istiyor. Bunu şart koşuyorlar.” demiş.

Üçlü İttifakçılar ses verin.

Bu şartı yerine getirecekmisiniz?

Bir ara CHP İktidar olursa,Apoyu serbest bırakacak demiştiniz de. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 14, 2025

Öte yandan Enginyurt, paylaştığı bir mesajda 15 Temmuz kutlamalarında Atatürk posterinin yasaklandığı iddialarına sert yanıt verdi. Enginyurt, 15 Temmuz da AKP Genel Merkezinde dev Atatürk posteri asıldığını hatırlatarak, “Her yaptığınız yanlış,Atatürk düşmanlarına cesaret veriyor. Birlik, Beraberlik böyle sağlanmaz” ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ DA AKP GENEL MERKEZİNDE DEV ATATÜRK POSTERİ ASTIĞINIZI UNUTMAYIN"

Enginyurt, X hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi,

“15 Temmuz da sadece Türk Bayrağı asılsın demek,M.KEMAL ATATÜRK'ü görmezden gelmek demektir.

15 Temmuz da AKP Genel Merkezinde dev ATATÜRK posteri astığınızı unutmayın.

Her yaptığınız yanlış,Atatürk düşmanlarına cesaret veriyor.

Birlik, Beraberlik böyle sağlanmaz.”