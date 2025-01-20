Cemal Enginyurt Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması sonrası gemileri yaktı! 'Kahrolsun diktatörlük'

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Cemal Enginyurt Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması sonrası gemileri yaktı! 'Kahrolsun diktatörlük'

Cemal Enginyurt, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına, “Ne oluyoruz? Sıkıyönetimmi ilan edildi? Demokrasi askıyamı alındı? Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyorum. Kahrolsun diktatörlük. Yaşasın cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getiriliyor.

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda iktidara sert tepki göstererek Ümit Özdağ’a destek verdi.

"NE OLUYORUZ? SIKI YÖNETİMMİ İLAN EDİLDİ?"

Enginyurt, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Zafer Partisi Genel Başkanı @umitozdag gözaltına alınmış.

Ankara'da Demiryolu hastanesinde sağlık kontrolünden sonra İstanbul'a götürülecekmiş. Ne oluyoruz? Sıkıyönetimmi ilan edildi? Demokrasi askıyamı alındı? Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyorum. Adalet bir gün herkese lazım.”

Enginyurt yaptığı paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak adalet ve demokrasi çağrısı yaptı. Enginyurt, “KAHROLSUN DİKTATÖRLÜK. YAŞASIN CUMHURİYET. YAŞASIN DEMOKRASİ. @umitozdag” ifadelerini kullandı.

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