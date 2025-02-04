Cemal Enginyurt'a soruşturma açıldı! Özgür Özel çiçeği burnunda vekilini bu sözlerle savundu

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Özel, soruşturma sonrası sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

"İstanbul’daki Seyyar Giyotine sesleniyorum." diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

Yetkisiz olduğunu bile bile bugün partimize katılan İstanbul Milletvekilimiz Cemal Enginyurt hakkında soruşturma açmışsın.

Meclis sınırlarında konuşan Milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı vardır dışarıda suç iddiası varsa da soruşturmakta yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’dur.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

Senin soruşturmana, mahkemenin vereceği karar yetkisizlik senin halin ise cahilce bir beceriksizliktir.

Ama şunu bil ki gündemimizde sen yoksun.

Gündemimizde Türkiye İttifakı’nı büyütmek var.

Gündemimizde birleşe birleşe kazanmak var.

Gündemimizde seni hak etmediğin bu makamlara getiren iktidarı değiştirmek var.