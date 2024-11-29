Cemal Enginyurt’un Cuma mesajına yorumlar gecikmedi

Demokrat Parti’den ayrıldıktan sonra da sert muhalefetine devam eden Cemal Enginyurt’un her konuşması, her sosyal medya mesajı olay oluyor.

LANET OLSUN

Özellikle, halkın sorunlarıyla ilgilenen, hak kaybına uğrayanların sesi olan, adaletsizlikleri dile getirip sert ifadelerle iktidara yüklenen Cemal Enginyurt’un bugün paylaştığı Cuma mesajı da yine binlerce destek ve beğeni aldı.

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Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dul, yetim ,fakir, velhasıl Kul hakkı yiyenlere LANET olsun” dedi. Takipçileri, Enginyurt’un bu mesajını etiketleyerek kendi duygularını da dile getirdiler.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Helal olsun sana"

"Başkanım tek başına partisin"

"Başkanım Merkel açıkladı 3 milyar euroya bizi kandırmışlar suriyelileri kitlemişler."

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 tarihinde Ordu'nun Dedeli köyünde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Henüz lise öğrencisiyken, 12 Eylül 1980 darbesi sırasında üç yıl hapis yattı.

Siyasi kariyerine 1986 yılında Ordu Bizim Ocak dergisi il temsilciliğini kurarak başladı. 1991 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) il sekreteri olarak görev aldı ve 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi oldu. 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi ve aynı yıl Ordu belediye başkan adayı oldu. 1999 yılında MHP Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.

2012 yılında tekrar MHP Ordu İl Başkanlığı görevine seçilen Enginyurt, 2014 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. 2020 yılında MHP'den ihraç edilerek Demokrat Parti'ye katıldı ve 2023 seçimlerinde Demokrat Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.

Cemal Enginyurt, siyasi kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş ve özellikle tarım politikaları ve yerel yönetimler konularında aktif rol almıştı.

Son olarak Enginyurt Demokrat Parti'den istifa ederek Bağımsız Milletvekili olarak Meclis'te görev yapıyor.