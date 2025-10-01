Cemal Enginyurt'tan AKP'ye sert çıkış

New York'taki Türkevi'nde 27 Eylül akşamı basına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda" dedi ve bunun "müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna yakışmadığını" söyledi.

Bunun üzerine KAAN sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaan motorlarını, Amerika vermiyor diyen AKP li Hakan Fidan.

Kaan motorlarını Türkiye üretiyor diyen AKP liler.

Türkiye'nin kendi uçağını üretmesini istemeyen CHP liler diyen yine AKP liler .

Allah aşkına bu kafayı neyle yapıyorsunuz.?

CHP kadar taş düşsün başınıza. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) September 30, 2025

