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  • Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e "Masayı terk et" demişti

Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e "Masayı terk et" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Partiye yönelik yaptığı "Altılı masayı terk et" çağrısına DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan çok sert cevap geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 20:25
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Cemal Enginyurt'tan Akşener'e "Masayı terk et" çağrısı yapan Erdoğan'a çok sert cevap

Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
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Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Akşener'in altılı masadan ayrılması için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt verdi. DP'li Enginyurt şöyle dedi: "Sayın @meral_aksener, Erdoğan'ın masa davetine: "Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız" diyerek yakışan bir cevap vermiş. Erdoğan'a tavsiyemiz: Millet masasına bulaşma, buradan sana ekmek çıkmaz Başka kapıya"

NE OLMUŞTU

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, açıklamasında şunları ifade etmişti: "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."

“MİLLETİMİZİN GELECEĞİNİN HEBA EDİLDİĞİ BİR KUMAR MASASINDA HİÇ OLMADIK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Erdoğan’ın çağrısına şu sözlerle yanıt vermişti:

“İş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren, o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi karalılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız."

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mehmet
17.11.2022 21:03
Ruh be cehennem...  
 
LÜTFÜ-YE
17.11.2022 20:50
Hangi Cemal bu? Eski MHP Lİ olan mı ?Hani şu RTE'yi hangi sözlerle öveceğini bilemediğini sòyleyen Cemal ? Canlı yayında gazeteci döven daha önce de Cumhurbaşkanı adayı Sadi SOMUNCUYU döven adam mı ?  
 
okur
17.11.2022 20:50
mhp den umut yok,hadi hdp yapalım dedi baktı onlardanda bi hareket yok iyi partiye muhtaç oldu.yakında chp yede öneride bulunmazsa hiç şaşırmam.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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