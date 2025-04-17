Cemal Enginyurt’tan Amasya Belediye Başkanı Sevindi’ye ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi’yi ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için Amasya’da bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt, Başkan Sevindi’yi makamında ziyaret etti. Enginyurt’a, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp ve CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu eşlik ederken, Belediye Meclis üyeleri de ziyarette hazır bulundu.

CHP’li Enginyurt’a, kentte hayata geçirdikleri projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Sevindi, ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. Enginyurt da misafirperverliği dolayısıyla Sevindi’ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına verilen hediye ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.