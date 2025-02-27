Cemal Enginyurt’tan bebek katili Öcalan’ın zoruna gidecek açıklama

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Cemal Enginyurt’tan bebek katili Öcalan’ın zoruna gidecek açıklama

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Partili heyetin bebek katili Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısını açıklamasına teröristbaşı Öcalan ve PKK’lı teröristleri rahatsız eden “Ne Mutlu Türk'üm diyene” cümlesiyle yanıt verdi.

DEM Parti heyeti bebek katili Öcalan ile İmralı’da görüşmesini gerçekleştirdi. Terörist Öcalan’ın mesajı canlı yayında 4 dilde okundu.

Mesajı, Kürtçe olarak Ahmet Türk, Türkçe olarak ise Pervin Buldan okudu. Mesajın resmi dil Türkçe dururken önce Kürtçe olarak okunması büyük tepki çekti.

"TARİHİN ÇÖPLÜĞÜ İSİMSİZ HAİNLERLE DOLU"

Yapılan açıklamaya bir kesim destek verirken, bir kesim ise tepkiyle karşıladı. CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Partili heyetin bebek katili Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısını açıklamasına “Ne Mutlu Türk'üm diyene” diyerek yanıt verdi.

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Enginyurt,

“Saat 17..

Sen ebediyen dalgalanacaksın.

Tarihin çöplüğü isimsiz hainlerle dolu.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

Yaşasın M.KEMAL ATATÜRK.

Ne Mutlu Türk'üm diyene” dedi.

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