YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası oluşan yeni mağduriyetleri ve prim eşitsizliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

8 Eylül 1999 tarihinden sadece bir gün sonra sigortalı olanların emeklilik yaşının 17 yıl birden artmasına ve Bağ-Kur'luların SSK'lılardan daha fazla prim ödemesine dikkat çeken Enginyurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

BİR GÜNLE 17 YIL ADALETSİZLİĞİ

Önergesinde, EYT düzenlemesinin 8 Eylül 1999 öncesine yaş şartını kaldırırken, bu tarihten bir gün sonra sigorta girişi yapan milyonlarca kişi için emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükselttiğini belirten Enginyurt, "Bu durum, aynı koşullarda ve benzer sürelerle çalışan vatandaşlar arasında daha geç emekli olma sonucunu doğurmuş, kamuoyunda ciddi bir adaletsizlik algısı yaratmıştır" dedi. Enginyurt, bu kesim için kademeli bir geçiş modeli beklentisinin altını çizdi.

BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ PRİM UÇURUMU

Enginyurt, emeklilikte eşitsizlik yaratan bir diğer önemli konunun ise Bağ-Kur sigortalılarının SSK'lılara göre daha yüksek prim gününe tabi olması olduğunu vurguladı. Önergede, "Prim gününü doldurmuş olmasına rağmen yaş veya statü farkı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar, yıllardır sistemde belirsizlik yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN IŞIKHAN’A 5 KRİTİK SORU

Enginyurt, Bakan Işıkhan’a kamuoyunun yanıtını beklediği şu kritik soruları yöneltti:

1. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik kapsamına alınması yönünde Bakanlığınızca yürütülen bir taslak veya teknik çalışma bulunmakta mıdır?

2. Bu hükümden ötürü ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin Bakanlığınıza ulaşan başvuru sayısı nedir?

3. Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi konusunda herhangi bir yasal düzenleme hazırlığı var mıdır?

4. Farklı sigorta statüleri arasında oluşan prim yükü, maaş bağlama oranı ve emeklilik süresi farklarının giderilmesine yönelik bir çalışma yürütülmekte midir?

5. Kademeli emeklilik ve Bağ-Kur prim eşitlemesi konularında yapılan çalışmaların takvimi nedir?