Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a Gaziosmanpaşa tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediye meclisinde yapılan seçimde başkanvekili seçilen AKP Meclis Üyesi Eray Karadeniz'e tebrik telefonu açmıştı. O görüntülere Cemal Engiyurt'tan tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada AKP’nin mecliste çoğunluk olması nedeniyle AKP adayı Eray Karadeniz’in başkan vekili olmasını, “Meclis üyelerimizi, teşkilatımızı bu başarılı oylama neticesinde tebrik ediyorum" sözleriyle kutlamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt yaşanan gelişmeleri sosyal medyada değerlendirdi.
Enginyurt mesajında şunları söyledi:
"Erdoğan %100 oy alarak kazandığı(!) GaziOsmanpaşa Belediye Başkanını kutluyor.
En ufak yüz kızarıklığı yok.
Zerre kadar vicdani rahatsızlık duymadan tebrik telefonu.
Şimdi GaziOsmanpaşa Belediyesi senin mi oldu Bay Erdoğan?
Yazık yazık.
85 milyonun Cumhurbaşkanı böyle olmamalı" dedi.