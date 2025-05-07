Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a gündemi sallayacak gönderme!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından TL mevduat yeniden cazibe merkezi haline geldi. Bankalar yıllık faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerine taşırken, bileşik getirilerde yüzde 60'ı aşan seviyeler görülüyor.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, mevduat faizinin yüzde 60’ı geçmesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Faize yatırmanın en avantajlı gelir kapısı olduğunu vurgulayan Enginyurt, Erdoğan’ın geçmişte faiz ile ilgili söylediği sözü hatırlattı.

"NAS VARDI HANİ?"

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt,

“Mevduat faizi yüzde 60'ı geçti: Nas vardı hani?

Faize yatırmak en avantalı gelir kapısı oldu.

Borsa İstanbul batırmaya devam

İşiniz gücünüz yalan dolan” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2021 yılında İlim Yayma Ödülleri adı verilen bir etkinlikte açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, "Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti.