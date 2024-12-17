Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’a sert çıkış: Zangır zangır titriyorlar

Kaynak: Haber Merkezi

Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda Erdoğan’ın Suriyeliler için, “Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var” söylemine "Adamın başının üstüne herkesin yeri var, ama bir tek Türk milletini almadı" tepki gösterdi.

Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda Erdoğan’ın Suriyeliler için, “Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var” söylemini hatırlatarak “Adamın başının üstüne herkesin yeri var, ama bir tek Türk milletini almadı. Türk deyince bunlar zangır zangır titriyor” dedi.

ERDOĞAN’DAN SURİYELİLERE: İSTEYENİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda, Suriye’ye geri dönüşlere ilişkin, “Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var” ifadeleri kullanmıştı.

ENGİNYURT: BAŞININ ÜSTÜNDE SURİYELİ VE DEM’LİLERE YER VAR, TÜRK’E YOK

Erdoğan’ın “Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var” söylemine ise Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt’tan sert tepki geldi. Enginyurt, KRT TV’de yaptığı açıklamada, “Adamın başının üstünde Suriyeli, Afganlı, Iraklı ve DEM’lilerin yeri var, ama bir tek Türk milletini almadı. Türk deyince bunlar zangır zangır titriyor” dedi.

Enginyurt, ayrıca X hesabı üzerinden de videoyu alıntılayarak, “Erdoğan'ın başının üstünde Suriyelilere yer var. Emekli, Emekli memur, Kademeliler, Staj Çıraklık mağdurları, Bağkur esnafı, Çiftçiler, Gençler, velhasıl Türk Milletine yer yok.” şeklinde paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Suriye’de Esad döneminin sona ermesinin ardından, dış ülkelerden geri dönüşler oldu. Bunlardan biri ise Türkiye oldu. Sayıları 3 milyona kadar yaklaştı. Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde geri dönüşlerin 2 katına çıktığını ve sınır kapılarında bir hareketlenme yaşandığını belirtmişti.

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