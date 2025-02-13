Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’ı kızdıracak sözler!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi.

Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

Yaşanan olay iktidar kanadında tepkiyle karşılanırken, CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt, TÜSİAD’ın yaptığı slayte AKP’lilerin tepkisini de tiye alarak Erdoğan’ın yaşanan olaya tepkisini mizahi bir dille açıkladı.

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Enginyurt,

“Eyy TUSİAD!!

Bu ne had bilmezlik.

Kime baş kaldırıyor,?

Kime söz söylüyorsun?

Artık çok oldunuz.

KAYYUM ATIYORUM.

R.T ERDOĞAN” ifadelerini kullandı.