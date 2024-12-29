Cemal Enginyurt'tan Eskişehir'de yılbaşı pazarını hedef alan sarhoş saldırgana sert tepki!

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesinde bir saldırgan yılbaşı pazarında süslenen yerlere saldırıda bulundu. Saldırganın ‘Burası Müslüman ülkesi’ söylemini alıntılayan Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, “fitil gibi SARHOŞ. Lan !sen önce Dinine saygı duy.” ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

ENGİNYURT: SEN ÖNCE DİNİNE SAYGI DUY

Türkiye’de Noel kutlamalarında saldırı olayları devam ediyor. Bu seferde sarhoş olduğu iddia edilen saldırgan, Eskişehir’de Odunpazarı ilçesinde yılbaşı pazarında çevreye zarar verdiği görüldü. “Burası Müslüman ülkesi l.n. Burası şeriat ülkesi. Delikanlısı varsa gelsin l.n.” dedi.

Saldırganın görüntüsünü paylaşarak tepki gösteren Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt ise “Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı yapan MÜPTEZEL: 'Burası şeriat ülkesi...' demiş. Demiş de fitil gibi SARHOŞ. L.n !sen önce Dinine saygı duy.” ifadeleri ile yorumladı.

Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı yapan MÜPTEZEL: 'Burası şeriat ülkesi...' demiş.

Demiş de fitil gibi SARHOŞ.

Lan !sen önce Dinine saygı duy. pic.twitter.com/rGMPNKfGhh — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 29, 2024

GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın etraftaki kutuları yere devirirken, ağaç üzerindeki yılbaşı aydınlatmaları söktüğü kameraya yansıdı. O anlarda zabıta ekiplerinin izlemesi ise dikkat çekti. Son olarak saldırganın, “Hadi buyrun… Işığınıza da s…m. Ama Allah Azze ve Celle dine hakim olana kadar parmak uçlarımdan saç diplerime kadar beni doğrasın.” diyerek etrafa zarar verdi.

Noel saldırganı ise polis ekiplerinin gelmesinin ardından gözaltına alındı.

DİYANET VE MEB’DE YILBAŞI UYARISINDA BULUNMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yılbaşı kutlamalarına dikkat çekerek yılbaşı kutlamaları da dahil hiçbir eğlencenin haramları meşru hale getiremeyeceğini altını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarında yılbaşı ve Noel kutlamalarının “kültürel değerlere aykırı” olduğu gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştı.