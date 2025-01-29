Cemal Enginyurt'tan gözaltı kararlarına tepki: Halkın gündeminin değiştirilmesi gerekiyor

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında Halk TV'de gözaltına alınan gazetecilere yönelik görüşlerini bildirdi. Sözlerine 'geçmiş olsun' diyerek başlayan Enginyurt, seçimlerden sonra kendisinin 'müzakere olmamalı, mücadele olmalı' dediğini hatırlattı.

Enginyurt, muhalefete iktidara karşı 'hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz' dediğini de yine sözlerine ekledi.

Bu sözlerinin Erdoğan'ı iyi tanıyan bir siyasetçi olduğu için söylediğini belirten Enginyurt, 'ben sokağı biliyorum, memleketi biliyorum, mücadelenin artırılarak devam etmesi gerektiğini söylediğini' de belirtti.

Muhalefetin birleşerek miting yapması gerektiğini ifade eden Enginyurt, 'siyasetçiler olarak birlikte hareket etmemiz gerekir' diye konuştu.

Son günlerde artan gözaltı kararları ve tutuklamaların devam edeceğini de ifade eden Enginyurt, "Bugün bir kızımız Samsun'da telefon faturasını ödeyemediği için hapse girdi. Mülakattan geçemeyen gençlerimiz intihar etti. Gündemin değişmesi gerekiyor. Milletvekillerinin Silivri kapılarında, Emniyet kapılarında meşgul edilmesi gerekiyor ki halkın gerçek gündemi konuşulmasın." ifadelerini kullandı.

Enginyurt, Erdoğan'ın kaybettiği kemik tabanına yeniden kazanmak istediğini de sözlerine ilave etti.