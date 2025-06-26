Cemal Enginyurt’tan gündemi sallayacak Erdoğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP’yi hedef aldı. Erdoğan, "Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın CHP ve Bizans sözlerine yanıt, Fatih Altaylı'nın ifadesine göre en sevmediği ve sinirlendiği vekil olan, İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, “Erdoğan: "Bizans da oyun,CHP de kavga bitmez" demiş. CHP kavgasını bir şekilde bitirir de. Bu oyunu kuran kuran Bizans kim?” dedi.

Enginyurt, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“Erdoğan: "Bizans da oyun,CHP de kavga bitmez" demiş.

CHP kavgasını bir şekilde bitirir de.

Bu oyunu kuran kuran Bizans kim?

CHP örgütlerine, üyelerine,gönül verenlere sesleniyorum.

Üzerimize oyun oynayan belli.

Öyleyse bir olalım, İri olalım, DİRİ OLALIM.

BİRLEŞEREK KAZANALIM.”

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel'in partisini mutlak butlan kararına da kayyuma da teslim etmeyeceğini açıklamasından sonra 30 Nisan tarihinde görülecek Kurultay Davası'ndan çıkacak olası mutlak butlan kararı hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması tartışmalara neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, “13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.