Haftanın açılış gününe yüzde 1,25 düşüşle 10.586,02 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 10.556,18 puandan bitirdi.

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle negatif bir seyir izlenirken, yaşanan durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Mehmet Şimşek’e sert eleştiriler yaptı.

Enginyurt, X hesabından şunları yazdı:

“YAZIKLAR OLSUN”

“Borsa İstanbul düşüşe devam. Mehmet Şimşek neredesin? Ne oluyor? Bilinmeyen ne var? Kanınız kurumuş, Milleti duymaz oldunuz.

SPK bu düşüşler neden? Bir sözünüz yok mu? Küçük yatırımcı kalmadı batırdınız. YAZIKSLAR OLSUN.”