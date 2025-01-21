Cemal Enginyurt, Özdağ'ın tutuklanması sonrası çileden çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

Ümit Özdağ'dan tutuklama kararı sonrası ilk paylaşım geldi

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde Özdağ, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilerek Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa yaklaşık 3 saat ifade veren Özdağ, daha sonra 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Şüpheli Ümit Özdağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Avukatı, Özdağ'ın notunu okudu. Flaş suikast detayı...

"SİZDEN KORKMUYORUZ"

Özdağ'ın tutuklanmasına sert tepki gösteren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Yazıklar olsun böyle hukuka böyle adalete yazıklar olsun. Artık bu ülkede yaşama hakkımız kalmadı. Bu ülkede bir genel başkanı tutukladınız. Gelin beni de tutuklayın. Sizden KORKMUYORUZ.