Cemal Enginyurt'tan Saray'a salvolar...

Yozgat’da bulunan CHP Ankara Milletvekili, PM Üyesi Semra Dinçer, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ilçe ziyaretlerini sürdürdü.

Dinçer, Yozgat’ın Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde, Beker ve Enginyurt da Yerköy ilçesinde vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Enginyurt'un hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEMEK ZENGİN DEMEK, 85 MİLYON TÜRK MİLLETİ FAKİR DEMEK”

Enginyurt konuşmasında şunları söyledi:

''Türkiye'nin genel durumu Recep Tayyip Erdoğan'a sorulması gereken bir soru. Sarayda oturup manda yoğurdu, kestane balı, hurmayı karıştırarak zannediyor ki 85 milyonda aynı mutluluğu yaşıyor. Birilerinin esasında bu soruyu Recep Tayyip Erdoğan'a sorması gerekiyor. Ama soracak kimse olmadığı için biz dillendirmek zorundayız. Türkiye'de işçi, köylü, emekçi, çiftçi, esnaf, gençler, kadınlar herkesin durumu çok kötü, alım gücü düşmüş, sadece ülkeyi vergi cennetine dönüştüren bir Mehmet Şimşek'le zenginin daha zengin, fakirin daha fakir yapıldığı bir ülkeye dönmüşüz.

Komisyon sürecinden en çok zarar görecek partiyi açıkladı! Cemal Enginyurt’tan çarpıcı iddia

Recep Tayyip Erdoğan demek zengin demek, 85 milyon Türk milleti fakir demek. Fakirin ezildiği bu ülkede Erdoğan hala kendisinin geleceğini garanti altına almaya çalışıyor. Bunun için de Ekrem ağrıları sebebiyle uykusuz geceler geçirdiğinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırılar yapıyor. Bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsın millet uyandı. Bugün Yerköy'deyiz. Millet uyandı. Anadolu'nun her yerindeyiz. Milyonlarca insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerinde hak, hukuk, adalet diyor. Herkes demokrasi, özgürlük diyor. Laik Türkiye'ye sahip çıkılması gerektiğine inanıyor. Biz de bu inanç içerisinde bugün Ankara Milletvekilimiz ama Yozgat'ın evladı Adnan Beker'le birlikte Yerköy'deyiz. Yerköy halkıyla birlikteyiz. Saraya sadece şunu söylüyorum; yolun sonu göründü.''