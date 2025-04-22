Cemal Enginyurt'tan şaşırtan davet! Ankara'daki yürüyüşe öyle birini davet etti ki...

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş yapma talebinin reddedildiğini duyurmuştu. Valiliğin açıklaması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş yapma talebinin reddedildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin CHP'nin yarın 1. Meclis Binası'ndan Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmesine tepki göstererek, yürüyüşü gerçekleştireceklerini söyledi.

Ankara Valisi: 23 Nisan'da 1.Meclisden Anıtkabir'e yürüyüşümüze yasak getirmişsiniz.

Vali efendi!

Polisimizi karşımıza çıkartmak yerine,karşımıza seni bekliyoruz.

Cumhuriyet yolunda Canımız feda.

Kime neyi yasaklıyorsunuz?

YÜRÜYÜŞÜMÜZ Saat 17 de.

VASİP ŞAHİN seni de bekliyoruz. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) April 22, 2025

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez! Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara'da olacak herkesi, saat 17.00'de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir!" ifadelerini kullandı.

CHP'nin düzenleyeceği yürüyüşle ilgili olarak CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'ta dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Enginyurt yasaklanan yürüyüş ile ilgili olarak "Ankara Valisi: 23 Nisan'da 1.Meclisden Anıtkabir'e yürüyüşümüze yasak getirmişsiniz."Vali efendi!"Polisimizi karşımıza çıkartmak yerine, karşımıza seni bekliyoruz. Cumhuriyet yolunda Canımız feda. Kime neyi yasaklıyorsunuz? YÜRÜYÜŞÜMÜZ Saat 17 de. VASİP ŞAHİN seni de bekliyoruz."