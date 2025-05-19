Cemal Enginyurt’tan Sezai Temelli’ye zehir zemberek sözler! Ümit Özdağ için “tutuklu yatması gerekir” demişti…

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Cemal Enginyurt’tan Sezai Temelli’ye zehir zemberek sözler! Ümit Özdağ için “tutuklu yatması gerekir” demişti…

Cemal Enginyurt, "Ümit Özdağ ırkçılık yaptığı için tutuklu,yatması gerekir" diyen DEM'li Sezai Temelli için sert sözlerde bulundu.

DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Sezai Temelli, katıldığı bir yayında Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın açıktan ırkçılık yaptığını ve bu sebeple tutuklu ise cezaevine kalması gerektiğini söylemişti. Temelli'nin canlı yayında söylediği sözler tepki ile karşılandı. CHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, Sezai Temelli’ye sert çıkışarak, “Sizin Adalet anlayışınıza tüküreyim” dedi.

ENGİNYURT: SİZİN ADALET ANLAYIŞINIZA TÜKÜREYİM

CHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti’nin grup başkanvekili Sezai Temelli’nin skandal Ümit Özdağ açıklamasına sert tepki göstererek, “Dem Partili Sezai Temelli "Ümit Özdağ ırkçılık yaptığı için tutuklu,yatması gerekir" demiş. Sizin Adalet anlayışınıza tüküreyim. Kahraman Cengiz Topel'in adını Yüksekova sokaklarından silin. Koruculara kin nefret kusun. düşmanlığı yapın. Aynaya bak Sezai. Hadi oradan” ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir yayına katılan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın, 'ırkçılık' nedeni ile tutuklu ise içeride kalması gerektiğini, değilse serbest bırakılması gerektiğini savunarak, "Eğer değilse tabii ki serbest kalmalıdır. Dünyanın her yerinde ırkçılık suçtur. Ümit Özdağ açıktan ırkçılık yapmıştır. Halkı birbirine ırkçı duygularla birbirine kışkırtmıştır. Bu meseleden dolayı içerideyse, içeride kalmalıdır. Çünkü ırkçılık desteklenemez. Eğer ırkçılıktan dolayı değilse tabi ki serbest kalmalıdır. Ama ırkçılığın artık suç olduğunu bu ülke anlamalı" ifadelerine yer vermişti.

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