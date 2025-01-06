Cemal Enginyurt’tan sonra Salih Uzun da hangi partiye katılacağını açıkladı

Demokrat Parti’den istifa eden Bağımsız Milletvekili İzmir Milletvekili Salih Uzun’un CHP'ye katılacağı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Cemal Enginyurt ile birlikte Gölcük doğumlu olan İzmir Milletvekili Salih Uzun da bir sonraki hafta yapılacak grup toplantısında CHP’ye katılacak.

ENGİNYURT'LA BERABER HAREKET EDİYORLAR

“Öğrendiğim kadarıyla Enginyurt ile CHP yönetimi arasında bir görüşme trafiği yaşanıyor” diyen Saymaz “Bu trafikte Enginyurt, tek başına hareket etmiyor. Kendisiyle birlikte Demokrat Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun da CHP’ye geçmeyi düşünüyor. CHP’den milletvekili seçilen ve CHP’liler tarafından kendilerinden görülen Enginyurt ile Uzun, bir sonraki hafta grup toplantısında CHP’ye katılabilir. Bir belediye başkanı da Enginyurt ve Uzun’la birlikte davranıyor" ifadelerine yer verdi.

"Demokrat Parti’den istifa ettim ancak pozisyonumda yeni bir durum yok, halen Bağımsız’ım” diyerek konuya ilişkin açıklama yapan Uzun, “Cemal Enginyurt’un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim. İktidar Partisi dışında pek çok partiden teklif aldığım doğrudur. Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim" ifadelerini kullandı.