Cemal Enginyurt'tan sosyal medyada gündem olan gurbetçiye sert sözler

CHP vekili Cemal Enginyurt, "Orada 11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyoruz" diyerek Almanya-Türkiye kıyası yapan gurbetçiye tepki gösterdi.

Enginyurt, emeklilerin içinde bulunduğu durumu anımsatarak "Emekliler burada 11 sene çalışsa tatile gidemiyor" dedi.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşını doğrudan bloke edilebilmesinin mümkün olduğuna karar verdi.

Bu karara tepki gösteren Bağımsız Emekliler Sendikası, 2021 Tüm Emekliler Sendikası, DİSK Emekli-Sen, Emekli Meclisleri Sendikası'nın oluşturduğu "Yurttaş Birlikteliği", bu kararı Yargıtayın Kızılay'daki eski binası önünde protesto etti.

Protestoya Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ve CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile Ankara Milletvekili Adnan Beker de destek verdi.

Burada açıklama yapan Cemal Enginyurt, Almanya'da yaşayan ve yaz tatili için Türkiye'ye gelen bir gurbetçi vatandaşın verdiği röportajda yaptığı Almanya-Türkiye kıyaslamasına tepki gösterdi.

Türkiye ile Almanya arasında hiçbir fark görmediğini belirten vatandaş, "Biz burada 1 ay tatil yapabilmek için orada 11 ay çalışıyoruz. Buradaki insanlarımız her hafta sonu tatilde gibi, bayram tatilleri, hafta sonu tatilleri... Biz Almanya'da bu rahatlığı bulamıyoruz" ifadelerini kullanmışı.

Cemal Enginyurt, "Emekliler burada bırak 11 ayı 11 sene çalışsa tatile gidemiyor" dedi.