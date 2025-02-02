Cemal Enginyurt'tan teğmenlerin ihraç kararına tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirmişti.

Bahçeli'den ortalığı karıştıracak teğmenler açıklaması. 'Demokrat maskeli darbe severler...'

Teğmenlerin ihraç edilmesi ile ilgili tepkiler sürerken bir açıklamada İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.

Enginyurt paylaştığı videoda;

Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenleri ihraç ettiniz çünkü siz Mustafa Kemal'in askeri olamazsınız ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetkarı olursunuz

Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gitmek için demokrat, laik, cumhuriyetçi, özgürlükçü, halkçı , hak, hukuk, adaletten yana olmak gerekir sizin vicdanlarınız kararmış siz Türkiye Cumhuriyeti devletini Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleştirmiş sadece ona hizmet aşkı ile doldurmuşsunuz bizler şunu unutmayın ki sizin karşınızda her zaman mücadeleden zerre kadar geri adım atmayacağız sarı saçlı mavi gözlü dev

adam Mustafa Kemal Atatürk'e asker olmaktan onur duyacağız, gurur duyacağız .Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.