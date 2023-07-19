Cemal Enginyurt'tan Yeni Akit'e Ebrar Karakurt tepkisi

Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt için Yeni Akit Gazetesi çirkin ifadelerle manşet atmıştı. Demokrat Partili Cemal Enginyurt "Sizin Milli gururunuz 6 yaşındaki çocuklara, 45 tane erkek çocuğuna tecavüz eden sapıklar" diye tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt'tan Yeni Akit'e Ebrar Karakurt tepkisi

Editör: Ersoy ÖZDEM

‘Filenin Sultanları’ Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Mutlu olmaya en çok ihtyacımızın olduğu bu günlerde gelen şampiyonluk haberi hepimizin gurur kaynağı oldu. Yandaş gazeteler hariç.

Yandaş Akit Gazetesi Milli takımın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.

Karakurt için Akit, ‘milli utancımız’ başlıklı bir manşet attı. Haber detaylarında ise Akit, Karakurt için ‘eşcinsel sapkın’, ‘sapkın yaşam tarzı’ ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt ise Akit gazetesini sosyal medya hesabından eleştirdi. Enginyurt, "ne utanmazsınız, insanlığınız kurumuş, yazıklar olsun" dedi.

İŞTE ENGİNYURT'UN O SÖZLERİ

AkİT denilen paçavra,

Milli sporcumuz için Milli utancımız diye ahlaksızca manşet atmış.

Doğru demişsin akİT!

Sizin Milli gururunuz 6 yaşındaki çocuklara, 45 tane erkek çocuğuna tecavüz eden sapıklar.

Ne UTANMAZSINIZ.

İNSANLIĞINIZ KURUMUŞ.

YAZIKLAR OLSUN

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AKİT'TEN ÇİRKİN SÖZLER

Akit’in internet sitesinde yer alan metin ise şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt’tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü:

Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.

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KARAKURT'TAN ATATÜRK’LÜ PAYLAŞIM

Öte yandan Karakurt bir başka paylaşımında da “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözlerini kullandı.

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Atatürk'ün koltukta oturduğu ve arkasında ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan bazı isimlerin yer aldığı görüldü.

Karakurt paylaşımına, "Atatürk'ün altın kızları" notunu düştü.

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