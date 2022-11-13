13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı

Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 19:39
Takip Et

Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı

Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
+
Aa
-

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden eleştirilerini yönelten Enginyurt Kim kimin hakkında ne biliyorsa söylemezse NAMERTTİR. İma ederek, hedef göstererek, bildiklerimi konuşursam diyerek, önüne gelene rajon kesmeyeceksin. Ne biliyorsan ya konuşacak ya da susacaksın. Sedat Peker’deki adamlığın onda biri sizde yok. YAZIKLAR OLSUN.” İfadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

yerli milli
13.11.2022 20:59
Doğru söylüyor. Hem ortalıkta bildiklerim var deyip gezeceksin hem de bildiklerini açıklamayacaksın.  
 
Mustafa Kemal
13.11.2022 20:51
Cemal Enginyurt MHP den ayrılmadan önce de çatır çatır eleştiriyordu....o görüp susanlardan olmadı... sonuna kadar gitti....hepimiz bir Hasan Tahsin oluruz demişti...geri adım atmadı..  
 
Adanalı
13.11.2022 20:48
Ömrüne bereket Sayın Vekilim.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
6
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.