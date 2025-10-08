DEM Parti'nin TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklaması ardından “Biji Serok Apo” sloganı atıldığı görüldü. Bu skandal slogana tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM’in grup toplantısındaki ‘Öcalan’ sloganlarına sert tepki gösterdi.

Enginyurt şunları kaydetti:

“TBMM’de ‘biji serok apo’ diye bağıranlar kadar, onlara göz yumanlarda suçludur.

Apo bebek katili, vatan hainidir.

Apo denilen bebek katilini, serbest bırakılsın diye uğraşanlar.

CHP Milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın, tutuklansın diye uğraşıyor.

AKP için tehlike, Apo değil CHP.”

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin TBMM'de gerçekleştirdiği Grup Toplantısı'na 1 Ekim'de Diyarbakır'dan Ankara'ya, "Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşünü düzenleyen kadınlar katılmıştı. Yürüyüşte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için umut hakkının derhal uygulanması ve TBMM'de kurulan komisyonun derhal İmralı'ya gitmesi ve Öcalan'la görüşmesi talep edilmişti.

Kadınların katıldığı Grup Toplantısı'na DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, başkanlık etmişti. Koçyiğit'in "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan kadim şehirden, dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklaması ardından "Biji Serok Apo" sloganları atılmıştı.