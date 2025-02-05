Cemal Enginyurt'un bu videosu olay oldu! Sosyal medyada büyük beğeni topladı...

Demokrat Parti'den (DP) istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Enginyurt, TBMM'deki ilk grup toplantısındaki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten dolayı soruşturma başlatılmıştı. Enginyurt, bugün paylaştığı yeni videoda, konuya ilişkin çarpıcı sözlerde bulundu. Enginyurt, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sana ne oluyor? Sen adaleti savunmuyorsun. Ozan Arif’in şiirinin okunmasının neresi hakaret. Unutmayın ki; Korkmayacağız, yılmayacağız, başaracağız. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun” diyerek sert tepki gösterdi.

“ADALETİNİZ BATSIN YAZIKLAR OLSUN”

CHP’ye yeni katılan Cemal Enginyurt’a jet hızıyla bir soruşturma açılmıştı. Enginyurt, soruşturmaya ilişkin, bugün X hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Enginyurt’un videosu ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Enginyurt, yaptığı konuşmada şunları söyledi;

İstanbul’da görevli bir başsavcı, hakkımda dava açıyor. Ne hakla dava açıyorsunuz, biz adaletten korkmuyoruz. Biz adalete güveniyoruz. Ama milletvekilinin yargılanma hakkı yok iken, parlamentodaki konuşmasında dolayı. En önemlisi Ankara Cumhuriye Başsavcılığı parlamento bürosu sorumluyken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sana ne oluyor? Sen adaleti savunmuyorsun. Ozan Arif’in şiirinin okunmasının neresi hakaret. Unutmayın ki; Korkmayacağız, yılmayacağız, başaracağız. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun.

ENGİNYURT'UN PAYLAŞIMI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Enginyurt'un videosunun altına kullanıcılar tarafından destek mesajları geldiği görüldü. Bazı kullanıcılar, 'adaletiniz batsın, yazıklar olsun', 'abi büyük adamsın', 'kralsın güzel insan' ve 'tebrikler vekilim' şeklinde yorumlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

18 Kasım 2024'te, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile beraber Demokrat Parti'den (DP) istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, dün Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmıştı. TBMM'deki ilk grup toplantısındaki ifadelerinden ötürü Enginyurt’a soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlamalarından re'sen soruşturma açtı.

ANKA haber ajansının aktarımına göre Enginyurt, bugün düzenlenen rozet takma töreninin akabinde kürsüde, “..Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri’dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.