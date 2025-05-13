Cemal Enginyurt'un dosyası Meclis'te!

TBMM Başkanlığı'na, 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Cemal Enginyurt gelişme ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "Dokunulmazlığım kalksın diye bir Fezleke daha geldi. Ekrem İmamoğlu'nuda bir soruşturma daha açıldı. Ekrem Başkanla yarışıyoruz derken. Sayın Özgür Özel'e de bir Fezleke gelmiş. Anlaşılan Erdoğan bizi böyle korkuturum sanıyor. BİZ KORKUYU KERBELA da BIRAKTIK. MÜCADELEYE DEVAM." yazdı.

Dokunulmazlığım kalksın diye bir Fezleke daha geldi.

Ekrem İmamoğlu'nuda bir soruşturma daha açıldı.

Ekrem Başkanla yarışıyoruz derken.

Sayın @eczozgurozel ede bir Fezleke gelmiş.

Anlaşılan Erdoğan bizi böyle korkuturum sanıyor.

BİZ KORKUYU KERBELA da BIRAKTIK.

MÜCADELEYE DEVAM. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 13, 2025

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı.

Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.