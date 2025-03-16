Cemal Enginyurt'un olay olan fotoğrafı! Sosyal medya yıkılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Almanya ziyareti sırasında, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Muhammet Yakut isimli kişiyle görüntülerinin çıkması sosyal medyada olay oldu.

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen mitinge katılan ve kürsüye çıkarak konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Suriye’de Alevilere karşı yürütülen vahşet politikasına tepki gösterdi.

ALEVİ KATLİAMINA DUR DEDİK

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Köln'de, Alevi katliamlarına DUR demek için Köln ve Frankfurt CHP örgütümüzle mitinge katıldık. Katliamı binlerce İNSANLA protesto ettik. Mitinge gelen ve bizi seven herkesle birlikte olduk. Her türlü zulme karşıyız” dedi.

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ÇILDIRMIŞ VE SALDIRIYA GEÇMİŞ

Cemal Enginyurt, miting sırasında kendisinin yanına gelen, Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammet Yakut’la ilgili fotoğrafının sosyal medyada paylaşılarak yorum yapılmasına da cevap verdi. Enginyurt, paylaşımında “Birileri resimler üzerinden çıldırmış ve saldırıya geçmiş” diye yazdı.

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KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Türkiye'de mafya gruplarıyla ilişkisi olduğunu ileri süren ve "Deliler Delisi" adıyla videolar yayınlayan Muhammet Yakut'un Youtube hesapları erişime kapatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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