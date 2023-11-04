Cemal Ersen ortaya çıkardı: Kim ödeyecek Trabzonspor'un 1.5 milyar lirasını

Usta spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'un yanlış transferlerle girdiği 1.5 milyar liralık zararı yazdı.

Cemal Ersen ortaya çıkardı: Kim ödeyecek Trabzonspor'un 1.5 milyar lirasını

Milliyet gazetesinin usta spor yazarı Cemal Ersen, "Trabzonspor'un kaybı büyük" başlıklı yazısında bordo mavili kulübün girdiği zararı açıkladı.

Ersen'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Nenad Bjelica’nın döneminde alınan isimlerin çoğu ile vedalaşılacak. Ancak ortada, ucu maddiyata ve ciddi bütçelere dayanan sorunlar var. Avcı’nın en az 5 oyuncu istediği konuşuluyor. Lakin ara dönem transferlerinin isabet oranı yüzde 40 bile değil. Yani ne çıkarsa şansınıza. Muhtemelen bir o kadarı da gönderilecek.

Gelenler için de gidecekler için de konuşulacak tek konu para. Trabzonspor kısa sürede 1.5 milyar liraya yakın harcama yaptı. Şimdi her kuruşun hesabını tutmak zorunda. Sorumlular belli. Hadi “git” dedikleriniz mi? “Eyvallah abi” demeyecekler ki. Tapu gibi hazırlanmış sözleşmeler ve tazminatları var. Tıpkı Bjelica’da olduğu gibi. Alın size maliyeti ikiye katlanmış, gereksiz ve bilinçsiz transferlerin diyeti. Kaybedilen zaman ve yitirilen hedefler cabası. Hesap soran da yok, veren de.

Ya yeni gelecekler? Evet, Trabzonspor her kulvarda iddialı olmalı. Ancak bu sezona dair şampiyonluk hayali kurmamalı. Dolayısıyla yapılacak transferler için ileride hayıflanmamalı. Kulübün sokağa atılacak parası varsa, o başka. Gelinen noktada yaşanan sıkıntıların sorumluları, Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibidir. Yanlış teknik direktör tercihi ve transferlere kendileri onay vermişti. Bedelini ise maalesef kulüp ödemekte.
Benzer hataların tekrarlanmasına camianın sabrı ve hoşgörüsü kalmamıştır, böyle biline."

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